Pierre Ménès est un peu comme tout le monde ce samedi soir. Car si le consultant de Canal+ ne conteste pas l'importance énorme de la victoire de la France en Bulgarie, Pierre Ménès sait bien que ce n'est pas avec ce football approximatif que les Tricolores iront très loin.

Et sur Twitter, il a résumé sa pensée dans son style toujours aussi direct. « Bon ok le résultat est top mais l’équipe de France peut elle se contenter d’un jeu aussi pourri? », s'interroge Pierre Ménès, visiblement pas loin d'être consterné par ce qu'il a vu à Sofia, malgré le succès tricolore. Mais qui ne l'est pas...