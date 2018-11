EdF : Pierre Ménès se fâche et impose ses idées à Deschamps

Dans : Equipe de France.

La dernière trêve internationale terminée, on peut déjà dresser le bilan de l’année 2018 de l’équipe de France. Forcément, la note ne peut qu’être positive après un sacre en Coupe du monde.

Mais cela n’a pas empêché Pierre Ménès de s’en prendre à Didier Deschamps. En cause, ses choix toujours aussi conservateurs lors des récents rassemblements, notamment en ce qui concerne la charnière centrale. « Quel est le but d’aligner Adil Rami et Mamadou Sakho, même si les deux ont répondu présents, quand Aymeric Laporte, Abdou Diallo et Clément Lenglet regardent les Bleus à la télé ? », s’est interrogé le chroniqueur de CNEWS. Et comme vous pouvez l’imaginer, le consultant ne s’est pas arrêté là.

Mbappé-Griezmann, toujours pas

Au milieu, compte tenu des difficultés aperçues dans le jeu sans Paul Pogba, « l’avènement de Tanguy Ndombele peut s’avérer très utile, comme le retour de Corentin Tolisso », a-t-il envisagé, avant de s’attaquer au secteur offensif où Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ne sont toujours pas associés en pointe. « Comment peut-on retrouver les deux joueurs sur un côté aux Pays-Bas et ne jamais les trouver ? Pourquoi Deschamps n’a pas essayé une seule fois d’aligner les deux en pointe ? Juste pour voir », s’est plaint Ménès.

Et si vraiment le sélectionneur des Bleus refuse cette solution, le « sniper » de Canal+ a d’autres alternatives en stock. « Sans pour autant pousser irrémédiablement Olivier Giroud vers la sortie, il serait intéressant de tester d’autres solutions en attaque. Alexandre Lacazette, Alassane Plea et Wissam Ben Yedder sont des candidats sérieux », a proposé Ménès, qui a quatre mois pour convaincre Deschamps.