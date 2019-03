EdF : Pierre Ménès lance un défi XXL à Deschamps avec Mbappé

Dans : Equipe de France, PSG.

De nouveau titulaire sur le côté droit de l’attaque française face à l’Islande au Stade de France, Kylian Mbappé a marqué, comme trois jours plus tôt contre la Moldavie. Néanmoins, les observateurs sont de plus en plus nombreux à estimer que l’attaquant du Paris Saint-Germain devrait jouer dans une position plus axiale en Equipe de France. Un avis partagé par Pierre Ménès, lequel a expliqué dans l’un de ses podcasts que cela devait même constituer l’un des principaux chantiers de Didier Deschamps pour les prochaines saisons. Le journaliste de Canal Plus revient également sur l’entente entre Griezmann et Mbappé, qui se sont trouvés les yeux fermés face à l’Islande. Enfin !

« J’avais dit sur le plateau du CFC que Mbappé était exclu du circuit préférentiel des Bleus et je me suis comme d’habitude pris des torrents de haine. Ce n’était pas une critique. Et cela s’est encore vérifié contre la Moldavie vendredi où Mbappé n’a existé que sur des raides solitaires et sur son but en fin de match. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir fait des appels… Je m’en suis ému. Et lundi au Stade de France contre l’Islande, Griezmann a fait une passe décisive pour Mbappé, à mon avis la première. Alors entendons-nous bien : je n’ai pas la prétention de penser que j’y suis pour quoi que ce soit. On a un tel phénomène avec Mbappé que cela doit être une priorité de le mettre dans les mêmes conditions : c’est-à-dire le mettre dans l’axe ! Il faut rapprocher ce joueur de la zone de vérité. Car quand on me dit que Mbappé est égoïste… bah oui il cherche à mettre des buts, mais ça aide l’équipe non ? » a confié le chroniqueur. Reste maintenant à savoir si Didier Deschamps réorganisera son équipe pour offrir le poste d’avant-centre axial à Kylian Mbappé dans les prochains mois.