Dans : Equipe de France, PSG.

Triste match pour l’équipe de France ce mercredi soir, avec un nul arraché face à l’Islande (2-2). Les Tricolores, menés et hors du coup, ont finalement réagi dans les dernières minutes sous l’impulsion de leur entrant Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain a mis le feu dès qu’il a pu, provoquant des fautes et des erreurs de l’adversaire, tout en mettant ses coéquipiers dans le bon sens. Une entrée qui symbolise déjà la dépendance des Bleus à l’égard de leur jeune numéro 10 pour Pierre Ménès.

« Et enfin Mbappé… C’est marrant parce que pendant le match, je me disais : « On voit que Mbappé n’est pas là… » Et puis bon, je me suis dit que j’exagérais. Sauf que, quand il est rentré on a tout de suite vu la différence et la crainte qu’il inspirait aux Islandais. C’est lui qui provoque le CSC à la sortie d’un dribble magique et d’un centre en force, il transforme le penalty avec un calme désarmant… Dans un match aussi pourri, il a réussi le prodige d’ajouter encore un peu plus à sa légende en marche », a souligné le consultant de Canal+, persuadé que cette simple entrée en jeu lui a tout de même permis de marquer encore les esprits.