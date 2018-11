EdF : Pierre Ménès colle des notes affolantes, deux stars des Bleus ciblés

Dans : Equipe de France.

Au lendemain du naufrage tricolore face aux Pays-Bas, Hugo Lloris empêchant le désastre absolu, il y a des oreilles qui doivent siffler chez les Bleus. Et ce ne sont pas les notes attribuées par Pierre Ménès aux joueurs de Didier Deschamps qui vont alléger l'ambiance à Clairefontaine. Car, sur son blog, le consultant de Canal+ y est allé en force, donnant des notes rarement vues ces dernières années, y compris pour une star comme Kylian Mbappé.

Pour Pierre Ménès, à part Hugo Lloris, auteur d'une énorme prestation malgré deux buts encaissés, ce qui lui vaut un 9 sur 10, le reste n'est pas glorieux, deux joueurs, Nzonzi et Digne ayant même un 2 après cette rencontre. Et au sein des leaders habituels de l'équipe de France, on dérouille aussi, Mbappé et Kanté étant ciblés. « Pavard (3) : Même s’il a eu deux, trois gestes défensifs à peu près corrects, il a globalement souffert sur son côté et s’est fait éliminer trop facilement, notamment par Depay. Lui aussi a un rendement problématique depuis pas mal de temps (...) Kanté (3) : Une énorme déception. Pourtant, il évoluait à un poste plus proche de celui qu’il occupe en club. Mais il a perdu trop de ballons et s’est montré très déficient dans les duels même s’il a été l’un des seuls à exercer un pressing sur l’adversaire. Bref, ça n’allait pas du tout (...) Mbappé (3) : Il a touché un nombre de ballons ridicule, en jouant quasiment milieu tant les Bleus subissaient. En plus, à chaque fois qu’il recevait le ballon, il tentait de dribbler ou se sentait obligé de dribbler. À part une ou deux percées intéressantes, il n’a pas existé dans le jeu. Lorsqu’il est passé dans l’axe à la sortie de Giroud, il n’a pas eu de ballons », écrit un Pierre Ménès, qui a donné 4 aux autres joueurs de l'équipe de France.