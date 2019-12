EdF : Payet cartonne avec l'OM, Didier Deschamps l'a bien vu

Dans : Equipe de France.

Très en forme depuis son retour de suspension, Dimitri Payet est l’un des artisans du bel automne de l’OM.

Malgré son positionnement sur l’aile gauche, le Réunionnais se donne à fond, et ne se contente plus, comme à un temps pas si lointain, de s’occuper des actions offensives. Son travail physique pour aider défensivement est souligné et apprécié par ses coéquipiers, et correspond aussi à un travail foncier effectué pour revenir enfin dans une forme optimale. De quoi provoquer son retour au premier plan aussi dans les discussions au sujet de son avenir international. Non convoqué depuis octobre 2018, le Marseillais a eu beaucoup de mal à se remettre de son absence dans le groupe pour la Coupe du monde en Russie, après avoir été décisif deux ans plus tôt lors de l’Euro 2016.

Mais Le Parisien dévoile un message très intéressant ce mardi, avec une précision de taille en ce qui concerne l’état d’esprit du staff tricolore à son sujet. Malgré la grande prudence de Didier Deschamps, Dimitri Payet serait bien dans la cible des superviseurs tricolores en vue d’un retour en Bleu. Il faudrait pour cela qu’il conserve son niveau de jeu et montre qu’il est capable d’être décisif, dans le jeu comme sur coup de pied arrêtés. Pour en faire un joker de luxe lors de l’Euro 2020. A bientôt 33 ans, Payet doit certainement y penser dans un coin de sa tête.