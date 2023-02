EdF : Pavard successeur de Varane, une piste pour Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Après l’annonce de sa retraite internationale, Raphaël Varane oblige Didier Deschamps à lui trouver un successeur. Le sélectionneur de l’équipe de France dispose de nombreuses solutions en charnière centrale, parmi lesquelles on retrouve le polyvalent Benjamin Pavard.

Pour Didier Deschamps, la fin de carrière internationale de Raphaël Varane pose un double problème. On peut penser qu’après le départ d’Hugo Lloris, le sélectionneur de l’équipe de France avait prévu de confier le brassard au défenseur central, jusqu’ici vice-capitaine des Bleus. Le coach tricolore devra donc nommer un autre lieutenant, et choisir le joueur qui s’installera sur le côté droit de sa charnière centrale pour les prochaines années.

La décision ne sera pas simple compte tenu des nombreuses possibilités. La récente Coupe du monde a en effet prouvé que Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté avaient les épaules. Les deux hommes pourraient même former la future charnière de l’équipe de France. Du moins si Didier Deschamps n’opte pas pour l’un de leurs concurrents.

Pavard dans l'axe au Bayern

Sans parler des cadres Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, forcément candidats pour le poste d’axial gauche, le technicien peut aussi compter sur le Blaugrana Jules Koundé, plus souvent utilisé en tant que latéral droit, un poste qu’il n’apprécie pas particulièrement. On peut également citer William Saliba qui continue de briller chez le leader de Premier League Arsenal. Ou encore le Monégasque Axel Disasi. L’Equipe cite enfin les candidatures moins attendues de Wesley Fofana et du Niçois Jean-Clair Todibo. Mais aussi celle de Benjamin Pavard.

En effet, le défenseur polyvalent n’est plus vraiment un latéral droit dans l’esprit de Didier Deschamps. D’ailleurs, l’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann, après l’arrivée de João Cancelo, compte faire de l’ancien Lillois un membre de sa charnière centrale. Bien qu’en froid avec le sélectionneur pendant le Mondial au Qatar, Benjamin Pavard pourrait en profiter pour regagner ses faveurs à un poste qui correspond mieux à son profil.