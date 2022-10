EdF : Pas de Pogba, pas de titre ! Rothen supplie Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi, Paul Pogba a repris le chemin de l'entraînement après sa blessure au genou survenue en août. A un mois du Mondial, le milieu de la Juventus reprend espoir de figurer sur la liste de Didier Deschamps. Pour Jérôme Rothen, il doit y être quoi qu'il arrive désormais.

Une éclaircie dans la grisaille des Bleus. Alors que Didier Deschamps a vu nombre de ses joueurs se blesser récemment, Paul Pogba est peut-être tiré d'affaire. Le milieu de terrain a repris l'entraînement avec la Juventus mardi après deux mois s'absence et une opération du genou. Lors de la tournée estivale du club aux Etats-Unis, il avait été victime d'une déchirure du ménisque latéral du genou droit. Le verdict des médecins n'était pas bon, on lui prédisait un retour pour novembre au mieux et un possible forfait pour le Mondial.

Pogba est indispensable sportivement à l'Equipe de France

Or, il reste maintenant un peu plus d'un mois avant l'entrée de l'Equipe de France face à l'Australie pour le premier match du tournoi. Un timing suffisant pour que le milieu de terrain puisse reprendre du rythme et revenir à un niveau acceptable. Un beau tableau qui ne doit faire oublier que Pogba resterait une interrogation sur le plan physique. Didier Deschamps ne saurait pas s'il peut bénéficier d'un Paul Pogba à 100% pendant tout le mois de compétition. Une idée qui ne plaît pas au sélectionneur français, prêt à s'en passer en cas de doute sur ses performances.

🗣💬 "C'est indispensable qu'il soit à la Coupe du monde. Pour que la France aille au bout, il faudra un grand Pogba. Il faut prendre tous les risques."@RothenJerome estime que Deschamps doit prendre Paul Pogba au Mondial même s'il n'est pas à 100% physiquement. pic.twitter.com/Zzn4MMiUxw — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 19, 2022

Cela serait une erreur pour Jérôme Rothen. Le consultant RMC a tenté de défendre Paul Pogba dans son émission Rothen s'enflamme. Pour lui, un troisième titre mondial des Bleus ne se fera pas sans le joueur de la Juventus, même s'il n'est pas à 100%. « Pour que la France aille au bout, il faudra un grand Pogba. Il faut prendre tous les risques. […] La compétition est longue. Je reste persuadé qu'il est indispensable sur le terrain », a t-il affirmé. Si Didier Deschamps pourra compter sur Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana comme options de remplacement fiables, l'expérience et la folie de Paul Pogba ne seraient pas de trop. En témoigne son dernier but en sélection, une frappe venue d'ailleurs face à la Suisse à l'Euro 2020 qui aurait du offrir la victoire à la France ce soir-là.