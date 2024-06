EdF ‍: Nouvelle fissure dans le clan français, Deschamps les énerve

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France connait de grosses difficultés pour marquer des buts depuis le début de l'Euro 2024 en Allemagne. Pour ne rien arranger, certains joueurs seraient frustrés concernant leur traitement par Didier Deschamps et le staff des Bleus.

Les Bleus auront l'occasion de valider leur billet pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024 ce mardi soir en cas de bon résultat face à la Pologne. Pour cela, l'équipe de France devra retrouver de l'efficacité. Depuis le début de la compétition, les hommes de Didier Deschamps affichent une maladresse parfois déconcertante. Certains joueurs n'apportent pas satisfaction, comme Marcus Thuram, Antoine Griezmann ou encore Ousmane Dembélé. Derrière, la concurrence pousse fort et aimerait avoir plus de temps de jeu. Ce n'est pas Randal Kolo Muani qui dira le contraire.

Kolo Muani, impatient comme Zaïre-Emery ?

Selon les informations de L'Equipe, l'attaquant du Paris Saint-Germain serait plus que frustré par la situation à son sujet. RKM n'aurait notamment pas aimé de ne pas prendre part à la moindre minute contre les Pays-Bas vendredi. Le média ajoute que l'ancien de Francfort n'a d'ailleurs pas caché son mal-être à ses partenaires ainsi qu'au staff de l'équipe de France. A noter que ce n'est pas le premier joueur à se plaindre de sa situation, car des informations autour de Warren Zaïre-Emery ont aussi fait leur apparition ces derniers jours. Contre la Pologne, Deschamps devra trouver les bons ingrédients, lui qui n'échappe pas aux critiques. Sa frilosité agace plus que jamais. Contre les Bataves, il n'avait pas osé faire entrer Bradley Barcola alors qu'Adrien Rabiot éprouvait des difficultés à son poste. Globalement, c'est son banc que n'utilise pas trop Didier Deschamps. De quoi grandement frustrer les fans et observateurs de l'équipe de France au vu du talent mis à sa disposition.