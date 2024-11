France ‍: Ousmane Dembélé forfait ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'attaquant du Paris Saint-Germain pourrait déclarer forfait pour les deux matchs de l'équipe de France de ce mois de novembre en raison d'un souci physique.

Souffrant d'un petit souci à l'ischio depuis samedi, et la victoire du PSG à Angers (2-4), Ousmane Dembélé est attendu ce lundi à Clairefontaine. Selon L'Equipe et RMC, l'attaquant tricolore du Paris Saint-Germain va juste faire le court voyage jusqu'au camp d'entraînement des Bleus pour faire constater sa blessure afin que son absence soit validée par le staff de l'équipe de France. Didier Deschamps devrait ensuite rapidement convoquer un autre attaquant pour les deux matchs face à Israël et l'Italie.