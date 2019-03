EdF : Ngolo Kanté gomme son vilain défaut pour les Bleus

Dans : Equipe de France, Premier League.

« Ngolo est le joueur qui paye le plus d’amende à cause des retards. Il n’est pas super en retard non plus, mais normalement on doit arriver un peu plus tôt. Lui arrive une ou deux minutes en retard ou juste à l’heure ». Au début du mois, le jeune joueur de Chelsea Ruben Loftus-Cheek dévoilait le défaut n°1 de son partenaire Ngolo Kanté. A n’en pas douter, le staff de l’Equipe de France a dû être surpris en lisant les propos de l’international anglais…

Et pour cause, L’Equipe rapporte que l’international français est arrivé en premier au rassemblement des Bleus à Clairefontaine ce lundi. Et le milieu de Chelsea n’a pas fait semblant puisqu’il est arrivé à 6h30 du matin alors que le rendez-vous avait été fixé par Didier Deschamps à midi. De retour en Bleus, Kingsley Coman était le deuxième à arriver au château… à 11 heures, soit 4h30 après Ngolo Kanté. Pas mal, pour un joueur régulièrement en retard.