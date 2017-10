EdF : N'Golo Kanté forfait contre la Biélorussie

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Touché à la cuisse gauche, N'Golo Kanté a été contraint de céder sa place à Adrien Rabiot à la 34e minute du match entre la Bulgarie et la France, ce samedi soir à Sofia. Le milieu de terrain des Bleus et de Chelsea souffre d'un souci aux ischio-jambiers de la jambe gauche et il doit d'ores et déjà déclarer forfait pour la rencontre de mardi soir au Stade de France face à la Biélorussie. On ne sait pas encore si Didier Deschamps convoquera un nouveau joueur pour compenser cette absence de N'Golo Kanté.