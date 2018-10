EdF : Merci l'OL, Tanguy Ndombele annonce ses ambitions

Dans : Equipe de France, OL.

En l’absence de Corentin Tolisso gravement blessé, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a convoqué Tanguy Ndombele.

Compte tenu de son début de saison avec l’Olympique Lyonnais, ce n’est pas vraiment étonnant. L’ancien joueur d’Amiens connaît une progression impressionnante dans l’entrejeu des Gones, qui ne peuvent plus se passer de son activité. L’international Espoirs français n’est donc qu’à moitié surpris, lui qui avait coché les Bleus parmi ses objectifs, mais pas aussi rapidement dans la saison.

« C’est une fierté mais ce n’est pas une fin en soi, a réagi Ndombele sur le site officiel de son club. Je suis venu à l’OL pour passer des paliers. Je suis très heureux d’arriver en équipe de France pour représenter le pays. J’étais avec les Espoirs et de passer en A, c’est autre chose. Je ne m’y attendais pas si tôt. Les blessures ont accéléré cette première convocation. Je suis très heureux de faire partie de cette liste. On va prendre ce qu’il y a à prendre et faire ce que l’on sait faire sans se mettre de pression. Je ne connais que Nabil (Fekir) dans ce groupe. Je ne sais pas encore ce que je vais chanter pour mon bizutage. » Le Lyonnais pourrait fêter sa première sélection contre l'Islande en amical ou face à l'Allemagne en Ligue des Nations (11 et 16 octobre).