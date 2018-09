EdF : Mbappé victime d'une melonite aigüe ? Deschamps n'y croit pas

Dans : Equipe de France, PSG.

Averti après une première explication face à face avec l'arbitre du match Nîmes-PSG, Kylian Mbappé a vu rouge en fin de rencontre, voulant se faire justice lui même après une faute commise par un joueur gardois. Ajoutez à cela des propos cash dans les coulisses, le champion du monde parisien annonçant que si c'était à refaire il n'aurait aucune hésitation, et voilà que certains soupçonnent Kylian Mbappé d'avoir pris légèrement la grosse tête et de se croire au-dessus des autres joueurs de L1.

Mais ce lundi, en conférence de presse, le sélectionneur a tenu à relativiser tout cela, rappelant que l'attaquant du Paris Saint-Germain était encore jeune et qu'il avait des choses à apprendre. « C'est un contexte particulier. Kylian, par son jeu, met en souffrance ses adversaires. Il le sait qu'il a un jeu basé sur la vitesse, l'explosivité et les adversaires ne vont pas le regarder. Il est exposé. Dans ce contexte un peu chaud, je n'en ai pas reparlé avec lui, il y a certainement eu de la crainte par rapport à une blessure. Il sait très bien que ça passe par un peu plus de maîtrise. Avec toutes les qualités qu'il a, comme c'est quelqu'un d'intelligent, il va y arriver. C'est encore un jeune joueur, même s'il n'aime pas qu'on le catalogue ainsi, et ce sont des situations où il faut avoir plus de maîtrise de soi. Il n'a pas à le faire, il le sait, mais je ne vais pas en faire un problème trop important », a expliqué Didier Deschamps.