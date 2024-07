EdF ‍: Mbappé-Thuram, le duo fait mal aux supporters

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Diminué par une fracture au nez, Kylian Mbappé enchaîne les performances décevantes pendant cet Euro 2024. Aux côtés de Marcus Thuram, le capitaine de l’équipe de France fait partie des joueurs qui déçoivent le plus les supporters tricolores. A l’inverse, le milieu de terrain N’Golo Kanté fait le bonheur des fans.

L’équipe de France a déjà suscité plus d’engouement par le passé. Alors qu’ils s’apprêtent à disputer un quart de finale de l’Euro contre le Portugal ce vendredi soir, les Bleus constatent un certain mécontentement autour de leurs performances. Ce que confirme le dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. Réalisée auprès de 1 005 personnes majeures, dont 454 amateurs de football, cette enquête montre bien que les hommes de Didier Deschamps peinent à convaincre leurs compatriotes.

La dernière séance des Bleus avant leur quart de finale de l'#Euro2024 face au Portugal ! 😤#FiersdetreBleus pic.twitter.com/z42VtDFUal — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 5, 2024

Seuls 34% des Français, et 46% des fans du ballon rond, estiment que l’équipe de France va remporter la compétition en Allemagne. Les Bleus font pourtant partie des huit dernières nations en lice. Mais 63% des Français restent insatisfaits de leurs résultats, tandis que 59% se disent mécontents de la qualité des rencontres. Il est vrai que les matchs de l’équipe de France n’ont pas été passionnants jusqu’à maintenant. Le huitième de finale face à la Belgique (1-0) n’a pas du tout tenu les promesses d’une affiche séduisante sur le papier.

Kanté chouchou des Français

Le verdict est donc tombé pour certaines individualités. Au classement des Bleus les plus décevants dans ce tournoi, les attaquants Kylian Mbappé (56%) et Marcus Thuram (55%) arrivent en tête chez les amateurs de football. Ces derniers sont beaucoup plus satisfaits des prestations de N’Golo Kanté (86%), de nouveau chouchou des supporters, du gardien Mike Maignan (76%) et du latéral gauche Theo Hernandez (76%). Reste à savoir si ces pourcentages évolueront après la confrontation face au Portugal de Cristiano Ronaldo.