EdF : Mbappé s’attaque au plus fantastique record de Pelé

Dans : Equipe de France, PSG.

Etre champion du monde à 19 ans, cela donne forcément des idées pour la suite.

Kylian Mbappé surfe sur la vague de sa grosse Coupe du monde en Russie, qui lui offrira peut-être le Ballon d’Or en fin d’année. Mais ce que l’attaquant du Paris Saint-Germain préfère, c’est soulever des trophées collectifs avec son club et son pays. Pour l’équipe de France, Mbappé ne compte pas se reposer sur ses lauriers, et il avoue avoir toujours dans un coin de sa tête la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et ainsi de suite. Car le numéro 10 des Bleus se verrait bien remporter quatre Coupes du monde s’il devait y participer dans sa carrière qu’il espère longue et fructueuse.

« On joue pour gagner. Donc si j'en joue quatre, je veux en gagner quatre. Il faut aller étape par étape. J'en ai gagné une déjà. Il faut se préparer et gagner avec son club. Avec la sélection aussi, il y a des objectifs à court terme avant de penser à 2022. Mais le bilan, c'est de toujours gagner », a confié le buteur parisien à France Info. Un objectif qui lui permettrait d’entrer forcément dans l’histoire, et de rayer ainsi le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde sur le terrain : Pelé. La France ne demande que ça.