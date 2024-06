EdF ‍: Mbappé pose problème, Deschamps copie Luis Enrique

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Longtemps installé sur le côté gauche, Kylian Mbappé devrait disputer l’Euro en tant qu’avant-centre. Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps veut mettre son attaquant dans les meilleures conditions, quitte à prendre une décision similaire à celle du coach parisien Luis Enrique.

Didier Deschamps change ses plans avant l’Euro. Alors qu’il utilisait Kylian Mbappé sur le côté gauche, le sélectionneur de l’équipe de France l’aligne désormais en pointe. Sans doute une manière de le décharger des tâches défensives. En tout cas, cette décision alerte pas mal d’observateurs, à commencer par Walid Acherchour qui ne peut s’empêcher de rappeler les critiques subies par l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique à cause du même choix.

Deschamps a-t-il raison de tout miser sur Mbappé à l'Euro ?



« Finalement Luis Enrique n'était pas fou. Sinon on a un deuxième fou, a réagi le chroniqueur de RMC. On va démanteler une animation offensive qui a fonctionné à la Coupe du monde 2022 avec Rabiot, Tchouaméni et Griezmann dans un milieu à trois, avec Mbappé sur le côté gauche, un numéro 9 comme Giroud ou Thuram en sortie de banc, et Dembélé. Et là on apprend que Griezmann va devoir jouer beaucoup plus haut pour aider au pressing, que Mbappé sera le joueur libre qui ne pressera pas, parce que physiquement aujourd'hui il n'est pas capable de le faire. Et Thuram, qui joue à la base numéro 9, va se replacer côté gauche pour être garant de l'équilibre, il devra s'adapter aux mouvements de Mbappé. »

Quel est le meilleur poste de Mbappé ?

« Donc on se rapproche de ce qu'on a vu au PSG avec Barcola dans un autre registre, a comparé Walid Acherchour. On se demande si Mbappé, avec ce fonctionnement-là, est capable de faire gagner l'Euro. Ou est-ce que collectivement l'équipe de France sera en grande difficulté ? (...) Deschamps est en train de créer quelque chose pour que Mbappé soit mis dans les meilleures conditions. Sauf que nous, on nous avait expliqué que les meilleures conditions pour Mbappé, c'était de jouer à gauche. Et là on nous parle d'un homme libre au poste de numéro 9. » Le cas du futur Merengue sera observé avec attention pendant le tournoi.