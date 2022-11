EdF : Mbappé et Le Graët, une bombe désamorcée au Qatar

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Ces derniers mois, des divergences très importantes sont apparues entre le président de la FFF et Kylian Mbappé. Noël Le Graët a tout fait pour que le Mondial au Qatar se passe bien.

Entre Kylian Mbappé et le patron de la Fédération Française de Football, il n’y a aucun souci et ceux qui pensent le contraire se trompent. C’est en substance le message très clair que Noël Le Graët a voulu faire passer à moins d’une semaine de l’entrée de l’équipe de France dans le Mondial 2022, ce sera mardi prochain contre l’Australie. Pourtant, plusieurs dossiers ont opposé les deux hommes, le premier étant sur le droit à l’image des internationaux tricolores, Mbappé voulant que les textes en cours chez les Bleus soient revus. Mais le deuxième est plus important, et le joueur du PSG a clairement fait savoir qu’il n’était pas du tout du même avis que le président de la FFF. Il s’agit bien évidemment des propos racistes reçus par Kylian Mbappé après l’élimination des Bleus lors de l’Euro 2021. Noël Le Graët avait expliqué que Mbappé avait failli quitter les plus en raison des critiques. « Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme…», avait alors riposté Kylian Mbappé.

La FFF veut éviter les soucis avec Kylian Mbappé

Pourtant, dans le monde merveilleux de l’équipe de France, le patron des Bleus estime que sa relation avec l’attaquant du Paris Saint-Germain est idéale et que tout cela doit être très clair à l’occasion du Mondial qui débute à Doha. « J’entends plein de choses partout sur ma relation avec Kylian. Mais mardi, quand j’arrive, le premier qui me saute au cou et qui m’embrasse ? C’est Mbappé. Il n’y a jamais eu aucun problème, juste des difficultés sur les contrats (…) La vie est trop courte pour s’enquiquiner à avoir des rapports difficiles ou des relations compliquées pour des petits pépins de rien du tout. Il ne faut plus faire d’affaires là-dessus. Mbappé est quelqu’un de souriant, le leader des jeunes », a confié, sur RMC, Noël Le Graët, histoire qu'aucune affaire ne remonte à la surface en plein Mondial du côté du Qatar.

🗣💬 "J'arrive, le premier qui me saute au cou et m'embrasse, c'est Mbappé. Il n'y a jamais rien eu avec lui, je l'aime beaucoup."



🇫🇷 Noël Le Graët, président de la FFF, revient sur sa relation avec Kylian Mbappé et nie entretenir des rapports tendus avec lui. pic.twitter.com/pVw6H52hoS — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 16, 2022

Sur les réseaux sociaux, les réactions aux propos du président de la Fédération Française de Football sur sa relation avec Kylian Mbappé confirment que Noël Le Graët n'arrive pas du tout à convaincre, loin de là même sur ce thème. « Il faut lui dire qu'il n'est plus l'homme de la situation, il doit prendre sa retraite si je suis face à lui c'est exactement ce que je lui dirai », « Donc si Le Graet veut arrêter que vous lui posez des questions qui l'emmerdent, ça passe crème », « Mbappe qui lui saute au cou et l'embrasse 😂 Le Mytho total », « Chiche le 1er but de Mbappé, il sort une banderole : Noël je t’aime », de quoi démontrer au patron du football français que son message ne passe plus vraiment. Et pas uniquement sur le cas Mbappé.