EdF : Mbappé et Giroud se moquent de lui, un joueur peste

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France va devoir se remettre de sa défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine. Alors que la compétition est désormais terminée, quelques histoires insolites commencent à émerger.

Les hommes de Didier Deschamps étaient tout proches de marquer à nouveau l'histoire du football français dimanche dernier. Mais une défaite lors de la séance des tirs au but aura mis fin au rêve de l'équipe de France. Cependant, le parcours aura été impressionnant, surtout compte tenu des toutes les absences à déplorer. Parmi les joueurs qui ont su saisir leur chance au Qatar : Olivier Giroud. Le joueur de l'AC Milan aura en tout inscrit 4 buts lors cette Coupe du monde, devenant même le meilleur buteur de l'histoire des Bleus devant Thierry Henry. Contre l'Australie lors de la première rencontre des Tricolores, Giroud avait inscrit un doublé pour égaler l'ancien Gunner. De quoi donner envie à des joueurs australiens de prendre son maillot à la fin du match.

Mbappé et Giroud, le vent de l'extrême

Après la victoire des Bleus contre l'Australie à la Coupe du monde, Jason Cummings a raconté comment il avait voulu récupérer les maillots de Kylian Mbappé et d'Olivier Giroud. Mais malheureusement sans succès pour lui... Comme indiqué à The Project, l'international australien a été snobé par les deux champions du monde. Olivier Giroud lui a même dit qu'il ne parlait pas anglais, alors qu'il a passé près de 10 ans en Premier League... Mbappé n'a lui aussi pas donné suite à la demande de Jason Cummings. « Après le match contre la France, j'ai essayé d'avoir Mbappé - oubliez Giroud, je suis allé chercher le meilleur, Mbappé - et il m'a répondu : « On se voit dans les vestiaires ». J'attends dehors et il ressort avec mon haut, le maillot des Socceroos. Je me suis dit : « Attends une minute, ce n'est pas le maillot de Mbappé ». Le responsable des maillots français m'a regardé et m'a dit : « Non, il ne veut pas échanger son maillot », a notamment avoué Jason Cummings. Heureusement pour lui, l'histoire s'est bien terminée et l'attaquant a pu recevoir le maillot de Jules Koundé. Un moindre mal.