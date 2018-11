EdF : Mbappé est plus influent que Macron, ce magazine le jure

Dans : Equipe de France, Info.

Les lecteurs de Vanity Fair, magazine culturel d’origine américaine, ont certainement eu une petite surprise en découvrant le classement des Français les plus influents en 2018.

Et pour cause, le président de la République, Emmanuel Macron, n’est que 5e. Surtout, il est devancé… par un footballeur ! Effectivement, Kylian Mbappé a été placé à la 3e position de ce classement, dominé par Hedi Slimane et Leïla Slimani. Un autre « footeux » se fait une place dans le top 10. En effet, Didier Deschamps est la 10e personnalité française la plus influente de l’année 2018, selon le magazine. Un classement tout de même assez surprenant, il faut bien le dire…