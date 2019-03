EdF : Mbappé agacé chez les Bleus, Pierre Ménès dit pourquoi !

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Suite à la victoire contre la Moldavie (4-1), la place de Kylian Mbappé au sein de l'équipe de France continue à faire débat.

Titularisé dans le couloir droit de l'attaque des Bleus, Kylian Mbappé a vécu 80 premières minutes frustrantes. Alors qu'il voulait participer à la fête, vu que Griezmann, Giroud et Matuidi avaient tous été décisifs, le champion du monde a dû attendre la sortie de Giroud et son repositionnement dans l'axe pour trouver le chemin des filets en toute fin de rencontre. Une réalisation qui pose question par rapport au rôle que tient l'attaquant du PSG en France. Selon Pierre Ménès, Didier Deschamps ne place tout simplement pas Mbappé dans les meilleures conditions.

« Aujourd’hui, l’équipe de France, c’est Pogba, Griezmann, Matuidi et Giroud. Tous se déplacent vers l’axe gauche alors que Mbappé est à droite, là où il ne se passe jamais rien offensivement et c’est normal, Pavard est derrière lui. Il envoie seulement des briques et des merguez. Mbappé est techniquement exclu du circuit préférentiel des Bleus. Je suis sûr qu’il est agacé pour cela et il a le droit. Il n’est jamais bien servi en tant qu’attaquant », balance le journaliste sur le plateau du CFC. Pour Ménès, Mbappé serait donc encore plus performant qu'il ne l'est actuellement s'il était aligné à la place de Giroud et aux côtés de Griezmann. Sauf que pour l'instant, le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus continue à tenir son rang, malgré un manque de temps de jeu à Chelsea.