EdF ‍: Marcus Thuram et la France, il y a un problème

Aligné à la pointe de l’attaque de l’Equipe de France mercredi soir contre le Luxembourg, Marcus Thuram n’a pas réussi à se mettre en évidence. Un constat récurrent en Bleus pour le buteur de l’Inter Milan.

Auteur d’une saison à couper le souffle pour sa première sous les couleurs de l’Inter Milan, Marcus Thuram a la confiance de Didier Deschamps en Equipe de France… mais jusqu’à quand ? Comme face à l’Allemagne il y a deux mois, l’ancien buteur du Borussia Mönchengladbach était titulaire contre le Luxembourg, ce mercredi soir à Metz (3-0). Malgré la large victoire des Bleus et les performances plutôt convaincantes de Kylian Mbappé et de Randal Kolo Muani, Marcus Thuram n’a pas réussi à se mettre en évidence. Brouillon techniquement, rarement à la réception des centres et peu trouvé dans la profondeur, le fils du champion du monde 1998 n’y arrive pas avec l’Equipe de France. Un constat de plus en plus inquiétant pour Walid Acherchour, qui attend beaucoup plus de l’homme aux 15 buts toutes compétitions confondues avec l’Inter Milan cette saison.

« J’y croyais beaucoup à Marcus Thuram avec sa dynamique positive à l’Inter et ses entrées plutôt impactantes avec l’EDF mais entre son match contre l’Allemagne et ce soir… c’est quand même décevant » regrette le consultant de Winamax et de RMC. Preuve du match en dents de scie réalisé par Marcus Thuram à Metz ce mercredi soir, l’attaquant de 24 ans a hérité de la pire note pour un joueur offensif avec 5/10 tandis que Randal Kolo Muani a reçu la note de 6/10. Kylian Mbappé a lui été élu homme du match avec un 8/10.

Marcus Thuram est à la peine avec la France

« Il a été loin d'avoir un rôle facile. Et il peut être l'une des clés du parcours des Français à l'Euro. Majoritairement côté gauche, il est parfois revenu dans l'axe pour laisser le couloir à Mbappé. C'est probablement lui qui pourra aider l'attaquant à être dans les meilleures conditions, en venant effectuer la plus grosse partie du travail défensif. Son rendement offensif a logiquement été plus faible » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national. Avec la concurrence d’Olivier Giroud mais également d’Ousmane Dembélé, de Kingsley Coman, de Bradley Barcola ou encore de Randal Kolo Muani, l’avant-centre de l’Inter Milan va devoir se méfier car à dix jours du premier match de la France à l’Euro, sa place de titulaire est loin d’être évidente.