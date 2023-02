EdF : Maignan de retour, Deschamps a encore des doutes

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Eloigné des terrains depuis septembre dernier, Mike Maignan s’est remis de sa blessure au mollet. Le gardien du Milan AC va faire son retour à la compétition ce week-end. Mais le staff technique de l’équipe de France tient à vérifier l’état de son nouveau portier numéro 1.

Revoilà Mike Maignan. En raison d’une blessure à un mollet, le gardien du Milan AC n’a plus joué depuis le 18 septembre dernier. Cinq mois plus tard, le Français a enfin reçu le feu vert pour reprendre la compétition. L’ancien Lillois sera effectivement aligné dimanche contre l’Atalanta Bergame. Une excellente nouvelle pour son entraîneur Stefano Pioli.

« Maignan va bien, il jouera demain, a annoncé le coach des Rossoneri. Tout d'abord, je dois dire que Tatarusanu (le gardien numéro 2) a été bon, il a parfaitement répondu présent. Au début il a eu du mal, il avait besoin de temps mais après il a apporté sa contribution. Pendant cette période, Mike était comme un lion en cage. Il ne pouvait pas entrer sur le terrain, il ne pouvait pas aider l'équipe. Maintenant il en a la possibilité. Il va bien, il est très motivé et il va nous donner un gros coup de main. »

« Evidemment qu'il était le meilleur gardien la saison dernière, il nous a beaucoup apporté sur tant de situations, s’est souvenu Stefano Pioli. C'est un gardien très communicatif. Demain, comme cela arrive souvent face à l'Atalanta, il sera le seul joueur à avoir un peu plus de temps pour commencer à construire. Il sait varier le jeu et faire les bons choix. C'est un joueur absent depuis cinq mois, il devra retrouver le rythme et sa position. »

Maignan sera observé

A priori, Mike Maignan sera donc à la disposition de Didier Deschamps qui donnera sa prochaine liste le 16 mars. Mais après une si longue absence, le sélectionneur de l'équipe de France et son staff veulent en savoir plus sur l’état du Milanais. C’est pourquoi l’entraîneur des gardiens tricolores Franck Raviot est officiellement annoncé à San Siro dimanche. Pour rappel, après la retraite internationale d’Hugo Lloris, Mike Maignan devrait récupérer le statut de numéro 1 à partir des éliminatoires de l'Euro contre les Pays-Bas et en Irlande les 24 et 27 mars.