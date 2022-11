EdF : Lucas Hernandez, cela ne sent pas bon du tout !

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Lucas Hernandez a du quitter la pelouse de France-Australie après seulement dix minutes de jeu. Sa douleur au genou semblait très forte et faisait craindre une sérieuse blessure. Les premiers témoignages du staff confirment cette impression.

Le nom de Lucas Hernandez devrait s'ajouter à la longue liste des joueurs forfaits en Equipe de France. Blessé tout seul au genou à la neuvième minute de France-Australie, il n'a pu reprendre la partie. Les craintes d'une grave blessure n'ont fait que se confirmer tout au long de la soirée. Selon le journaliste terrain de TF1, Saber Desfarges, le médecin Franck Le Gall a admis être inquiet sur le cas de Lucas Hernandez. Didier Deschamps n'a pas été plus rassurant au micro de TF1 après la rencontre. « Il va faire des examens mais bon... ça me semble assez grave. C'est le gros point noir de ce soir », a t-il lâché. Le sélectionneur est conscient de n'avoir bientôt plus que 24 joueurs valides au sein de son groupe.