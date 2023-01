EdF : Lloris en pleurs, Giroud l'a fait craquer

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Hugo Lloris a tiré un trait sur l'Equipe de France cette semaine après 145 sélections honorées. Les hommages n'ont pas manqué pour le portier emblématique des Bleus. TF1 l'a notamment confronté à ses partenaires en sélection pour une séquence pleine d'émotion.

Une grande page des Bleus s'est bel et bien tournée lundi soir. En effet, le capitaine de l'Equipe de France a dit définitivement adieu au maillot frappé du coq. Hugo Lloris ne gardera plus le but français à l'avenir, après 145 sélections étalées sur les 14 dernières années. Son bilan est impressionnant avec 121 capes comme capitaine pendant lesquelles il aura soulevé la coupe du monde, perdu une autre finale mondiale ainsi qu'une finale de l'Euro. Les hommages n'ont pas manqué dans le football français pour un joueur aussi calme que décisif dans les succès récents.

Une interview pleine d'émotion pour Lloris dans Téléfoot

Si le joueur a pu expliquer son choix dans le journal L'Equipe, ce fut plus rare en télévision. Heureusement, le diffuseur officiel des Bleus TF1 a tout prévu. Lloris aura le droit à son interview dimanche dans Téléfoot. Il pourra notamment visionner les messages vidéo de ses partenaires et ex-partenaires en sélection comme Blaise Matuidi, Paul Pogba ou encore Olivier Giroud.

Dimanche, découvrez Hugo Lloris comme vous ne l'avez jamais vu. A travers des témoignages de ses proches, il revit sa carrière record en Bleu, et se livre avec émotions sur ses souvenirs au micro de @SaberDesfa



Un Grand Format exceptionnel signé @YassinNfaoui, dimanche, dès 11h pic.twitter.com/oqyIJfLg4J — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 13, 2023

TF1 a publié des extraits de ce reportage sur ses réseaux sociaux. On peut notamment retenir les propos de l'attaquant du Milan AC pour son vieux compère en sélection. « On est liés, comme tu me l’as dit il n’y a pas très longtemps, à vie », confie Giroud devant la caméra. Des mots qui ont touché Hugo Lloris, au point qu'il ne fonde en larmes. Un épisode inédit pour un joueur souvent très lisse et toujours sur la retenue devant la presse. De quoi lui donner un autre visage auprès du public et booster les ventes de mouchoirs ce week-end.