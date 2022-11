EdF : Lionel Messi terrifié par la France au Qatar

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Malgré les absences de Pogba, Kanté ou encore Kimpembe, la France reste le grand favori de la Coupe du monde au Qatar.

En France, l’heure n’est pas vraiment à l’optimisme avant la Coupe du monde alors que Didier Deschamps a été contraint de composer sa liste sans Paul Pogba, Ngolo Kanté, Mike Maignan ni Presnel Kimpembe. Des joueurs cadres manquent à l’appel et par conséquent, les supporters tricolores abordent ce Mondial avec beaucoup d’incertitudes et de doutes. Malgré cela, l’Equipe de France reste l’un des grands favoris à la victoire finale au Qatar. Les supporters des Bleus en doutent, mais pas les futurs adversaires de Kylian Mbappé, Karim Benzema et compagnie. Interrogé par la Movistar au sujet des favoris au Mondial, Lionel Messi n'a pas mis longtemps avant de lâcher le nom de l’Equipe de France, qui reste l’une des équipes les plus redoutables du plateau selon le n°30 du Paris Saint-Germain. Ce dernier a sans doute encore en tête le huitième de finale volcanique entre l’Argentine et la France à la Coupe du monde 2018, qui s’était soldé par le succès des Bleus sur le score incroyable de 4-3.

Lionel Messi a peur de l'Equipe de France

La Coupe du Monde débute pour les Bleus ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/W7nfJEwiGY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

« Toute équipe est compliquée, quel que soit son nom. C'est difficile de gagner. Nous n'avons pas eu beaucoup d'affrontements contre des équipes européennes non plus. Je pense que nous sommes arrivés au bon moment mais il ne faut pas tomber dans l'erreur de la folie des gens et croire que nous sommes favoris. Il faut être réaliste et avancer pas à pas. Je pense que la France, même si elle a eu des joueurs blessés, a un potentiel terrible. Ils ont beaucoup de joueurs et un entraîneur qui est dans le même groupe depuis longtemps. Ils ont déjà gagné une Coupe du monde. Le Brésil a un bloc de joueurs de grande qualité et beaucoup de joueurs de déséquilibre. Ils ont un neuf, ils ont Ney... Je pense que nous avons un très bon groupe » a lancé Lionel Messi, qui craint donc principalement la France et le Brésil, les équipes de ses coéquipiers Kylian Mbappé et Neymar lors de cette Coupe du monde au Qatar. Rien de véritablement étonnant puisque la France, le Brésil mais aussi l’Argentine sont régulièrement cités comme les trois grands favoris.