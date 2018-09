EdF : Les notes tombent, deux Français manquent leur rentrée

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps n’est pas du genre à faire du sentimentalisme, mais le sélectionneur des Bleus a rendu un bel hommage aux champions du monde en alignant, lors du match de Ligue des Nations face à l’Allemagne ce jeudi soir (0-0), le même onze de départ que lors de la finale de la Coupe du monde.

Le but était bien évidemment d’aligner une équipe performante tout en récompensant cette formation qui a porté les Tricolores au sommet. La prestation d’ensemble fut fidèle à ce qui a été vu en Russie, à savoir une grosse abnégation défensive, un gardien très en réussite, et un jeu offensif qui a fonctionné par bribes. Pas suffisant pour s’imposer, même si des éléments comme Areola, Umtiti, Varane, Lucas Hernandez et Kanté sont restés sur la lancée de leur mondial. En revanche, dans ses notes d’après-match, L’Equipe n’a pas hésité à désigner deux maillons faibles.

A savoir Benjamin Pavard, très en difficulté face à la vitesse de Werner, et pas vraiment aidé par Mbappé dans les taches défensives. Le joueur de Stuttgart récolte un 4/10 qui le met ainsi au même niveau qu’un Blaise Matuidi qui semble avoir du mal à digérer les suites de la Coupe du monde et la reprise à la Juventus. Toujours cantonné à un rôle de faux ailier, l’ancien joueur du PSG a beaucoup couru dans le vent, et a manqué de lucidité dans le domaine offensif. Nul doute que « DD » pourrait profiter de la réception des Pays-Bas ce dimanche pour changer un peu ses batteries, histoire de ne pas cramer quelques joueurs aussi tôt dans la saison.