Elections Législatives ‍: Les joueurs français prennent la parole

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Alors qu’ils n’ont pas hésité à se mouiller et à donner leurs avis pendant la campagne des élections législatives, les joueurs de l’équipe de France sont soulagés après la petite défaite du parti d’extrême droite, qui ne sera pas au gouvernement.

Pleinement concentrés sur l’Euro 2024, avec une demi-finale contre l’Espagne en ligne de mire, les joueurs de l’équipe de France ont fait leur devoir de citoyens écoutés lors de leurs interventions devant la presse au cours des deux dernières semaines, et notamment après les résultats du premier tour. Et peut-être que leur parole a pesé, puisque ce dimanche soir, le Rassemblement National n’est finalement arrivé qu’en troisième position avec entre 115 et 150 sièges, derrière le Nouveau Front populaire (entre 175 et 205 sièges) et la coalition présidentielle Ensemble (150 à 175 sièges).

Ce qui signifie que l’extrême droite ne sera pas au pouvoir aux côtés d’Emmanuel Macron, comme cela était annoncé par beaucoup. Un vrai soulagement pour plusieurs membres du groupe France, vu que dans la foulée des premiers résultats, plusieurs joueurs de Didier Deschamps, comme Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni ou Ibrahima Konaté, ont exprimé leur soulagement. Des résultats qui ont surpris, mais qui ont fait réagir des joueurs français plus impliqués que jamais dans la vie politique de leur pays.

La victoire du Peuple 🙏🏾🇫🇷 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) July 7, 2024

Le soulagement est à la hauteur de l’inquiétude de ces dernières semaines, il est immense.

Félicitations à tous les Français qui se sont mobilisés pour que ce beau pays qu’est la France ne se retrouve pas gouverné par l’extrême droite. 🙏🏾🇫🇷 — Jules Kounde (@jkeey4) July 7, 2024

🇫🇷🚧🇫🇷🚧👏🏾 — Ibrahima Konate (@IbrahimaKonate_) July 7, 2024