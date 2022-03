EdF : Les Bleus à Marseille, Guendouzi supplie Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Opposée à la Côte d’Ivoire ce vendredi soir, l’équipe de France va jouer son premier match de préparation au Vélodrome. Une rencontre que Mattéo Guendouzi, en tant que milieu de l’Olympique de Marseille, tient à disputer pour profiter de la ferveur marseillaise.

Installé dans le groupe de Didier Deschamps, Mattéo Guendouzi n’a pas totalement gagné les faveurs du sélectionneur. Le milieu de terrain ne compte qu’une seule sélection en équipe de France, dont les deux matchs amicaux à venir pourraient lui permettre d’accumuler du temps de jeu. Le Marseillais tiendra surtout à disputer le premier contre la Côte d’Ivoire puisque la rencontre se jouera dans un stade qu’il connaît parfaitement.

« Quand j'ai vu que le match se jouait au Vélodrome, c'était quelque chose de très bon pour moi parce que j'y joue toute l'année, s’est réjoui Mattéo Guendouzi dans un entretien accordé à FFF TV. Je sais qu'il y a une ambiance extraordinaire et qu'il y aura aussi une ambiance très intéressante et très belle vendredi. Je sais que le stade sera plein. C'est toujours un bonheur de pouvoir jouer à l'Orange Vélodrome. Quand j'y suis avec l'Olympique de Marseille, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. »

« Maintenant, le fait de pouvoir y jouer avec l'équipe de France, c'est un beau petit clin d'oeil, a ajouté l’international tricolore. Je suis très heureux même si bien évidemment, quand on joue avec l'équipe de France, on est toujours heureux dans n'importe quel stade. Mais c'est un petit clin d'oeil et c'est très bon pour moi. Quand j'y joue avec l'Olympique de Marseille, c'est sûr qu'il y a une ferveur extraordinaire, le stade est toujours pratiquement complet, il y a une ambiance vraiment folle. »

Le message de Guendouzi à Deschamps

« Je pense que tous les joueurs ayant joué à l'Orange Vélodrome, qu'ils soient Marseillais ou de l'équipe adverse, n'ont jamais vécu de tels moments. C'est une ambiance difficile à décrire mais magnifique à vivre. C'est pour ça que j'espère avoir la chance de la vivre vendredi. J'y joue depuis le début de la saison donc c'est forcément un stade où je me sens bien. En plus, j'ai réussi à marquer quelques buts là-bas donc c'est positif pour moi », a rappelé Mattéo Guendouzi, histoire d’inciter Didier Deschamps à lui accorder quelques minutes de jeu.