EdF ‍: Les attaquants français n'avaient pas le niveau, Deschamps fait le bilan de l'Euro

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps est revenu sur l'Euro 2024 et la performance de l'équipe de France. Le sélectionneur a clairement pointé ses attaquants du doigts.

Quelques jours avant les écoliers, Didier Deschamps a fait sa rentrée en convoquant les joueurs pour les deux prochains matchs de l’équipe de France face à l’Italie et la Belgique. L’occasion pour le sélectionneur de revenir aussi sur l’Euro, qui s’est terminé en demi-finale par une élimination logique face à l’Espagne. Le mutisme offensif des Bleus n’a pas permis d’aller plus loin, et c’est déjà presque un exploit d’être allé dans le dernier carré avec aussi peu de buts marqués, malgré une attaque qui sur le papier n’a rien d’infamant avec Kingsley Coman, Kylian Mbappé, Randal Kolo-Muani, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé ou encore Olivier Giroud. C’est en tout cas le constat sans pitié effectué par Didier Deschamps au moment de faire le point sur l’Euro 2024, où il estime avoir fait du mieux possible avec ce qu’il avait à sa disposition.

« Evidemment que c'est important de faire un bilan, et je le fais toujours. Il y a le besoin de voir ce qui a été et ce qui n'a pas été. On a atteint les demi-finales, on ne va pas s'en contenter parce qu'il y avait de la déception. A chaque compétition il y a des problématiques à gérer. On peut toujours mieux faire mais on a eu des blessés et aussi une inefficacité offensive de certains joueurs. On aurait pu être plus dangereux et plus efficace. On a eu la solidité défensive mais il n'y a pas eu le même répondant de l'autre côté du terrain. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque match mais malgré les difficultés, il y a 20 équipes qui sont rentrées avant nous. L'exigence est là et on ne va pas se contenter de cette demi-finale. Pour espérer plus, avec ce déficit offensif c'était difficile, très difficile pour ne pas dire impossible », a livré le sélectionneur national en conférence de presse.

Mbappé pointé du doigt ?

Un constat qui a eu le don de surprendre, et qui ouvre plusieurs possibilités. Il peut s’adresser à Kylian Mbappé, passé au travers de cet Euro avec ses soucis avec le PSG, puis avec son nez fracturé et enfin avec son manque total de précision devant le but, ce qui n’est pas forcément dans ses habitudes. Pour le reste, c’est surtout l’animation offensive qui a fait défaut, avec un jeu très tourné vers l’arrière et un refus de prendre le contrôle du ballon dans de nombreux matchs. Et pour cela, Didier Deschamps peut difficilement accuser l’effectif qu’il avait sous la main, avec des joueurs qui sont des titulaires au Real Madrid, à la Juventus Turin, au PSG ou au Bayern Munich tout de même.