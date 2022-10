EdF : Léo Dubois au Qatar, les cinglantes réponses

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Dans dix jours, Didier Deschamps annoncera la liste de joueurs convoqués en Equipe de France pour la Coupe du monde 2022.

Les incertitudes sont nombreuses au sein du groupe tricolore puisque de nombreux joueurs ne savent pas encore s’ils seront opérationnels pour le Mondial au Qatar. Parmi eux, des cadres de l’Equipe de France à l’instar de Raphaël Varane, Mike Maignan ou encore Paul Pogba. Le casse-tête s’annonce immense pour Didier Deschamps, qui peut heureusement compter sur certaines valeurs sûres comme Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Karim Benzema ou encore Aurélien Tchouaméni. Quelques surprises pourraient par ailleurs s’inviter dans la liste du sélectionneur des Bleus. Malgré un début de saison timoré avec Galatasaray, Léo Dubois peut-il faire son retour en Equipe de France pour la Coupe du monde ? Interrogé par L’Equipe, l’ancien capitaine de l’OL a dévoilé qu’il rêvait toujours de faire son retour en Bleus.

Léo Dubois rêve du Mondial avec les Bleus

« En bleu, il faut savoir trouver sa place. C'est super important. Je sais que je suis au second plan sur le terrain. Mais j'ai su trouver mon rôle dans le groupe. Je suis à l'écoute pour soutenir les autres. L'objectif est toujours là. Tant que je serai compétitif, j'aurai envie d'y être. Je veux aussi être honnête avec moi-même. La logique veut que d'autres joueurs peuvent y être. Mais je sais ce que je peux apporter. J'ai un vécu de trois ans avec deux compétitions internationales. Le 9 novembre, je serai devant ma télé pour regarder la liste. Le coach sait créer des groupes et les emmener loin. Moi, je suis focalisé sur mes performances. Je travaille au quotidien pour revenir. Je suis serein » a lancé Léo Dubois, que pas mal de monde avait oublié en France depuis son départ de Lyon, mais qui enchaine les matchs à Galatasaray et qui espère créer la surprise en intégrant la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde avec les Bleus.

Pavard, Coman, Clauss, une rude concurrence

Une convocation qui surprendrait les observateurs du ballon rond en France. Il faut dire qu’à ce poste de piston droit, les solutions sont assez nombreuses pour Didier Deschamps avant de penser à Léo Dubois. Jonathan Clauss et Kingsley Coman sont pressentis pour faire partie de la liste, sans compter que Benjamin Pavard ainsi que Jules Koundé peuvent dépanner à ce poste tandis que certains y essaieraient bien Ousmane Dembélé. Néanmoins, sa polyvalence, puisqu'il joue désormais souvent à gauche en Turquie, lui donne de l'espoir. Sur les réseaux sociaux, l’interview de Léo Dubois a en tout cas provoqué beaucoup de réactions. « Fin de la blague », « Non merci on a assez de problèmes », « Croire en ses rêves… », « Latéral correct de L1 mais absolument pas un top joueur » ou encore « Non merci » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’Equipe de France n’ont pas l’air emballés par la perspective de revoir Léo Dubois sous le maillot tricolore. Reste que le principal intéressé croit en ses chances à quelques jours de l’annonce de la liste.