EdF : Le karting Giroud prend la pole

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Avec son doublé inscrit ce mardi soir face à l'Australie, Olivier Giroud a atteint le cap des 51 buts en Bleus. Thierry Henry n'est plus le seul recordman en sélection.

Souvent contesté en Equipe de France et menacé de ne plus y figurer après le fiasco de l'Euro 2020, Olivier Giroud a savouré sa revanche ce mardi soir. Sur la pelouse du stade Al-Janoub, il a guidé l'attaque des Bleus et largement contribué au succès des siens 4-1 avec un doublé. Il a écrit une page d'histoire de l'Equipe de France puisqu'il s'agissait de ses 50e et 51e buts en bleu. Il égale ainsi Thierry Henry en tête du classement des buteurs français en sélection. Il aura l'occasion de le dépasser et de prendre seul la tête lors des prochains matchs du Mondial, à commencer par le Danemark et la Tunisie. Vu son état de forme, il peut y prétendre largement.