EdF : Le Graët viré, Aulas passe à l’action !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le président de l'OL a décidé de prendre les choses en mains au niveau de la fédération pour forcer Noël Le Graët à s'en aller. Ce ne sera pas facile si le boss de la 3F n'y met pas du sien.

La situation de Noël Le Graët va commencer à sérieusement se compliquer. Au coeur de plusieurs scandales ou polémiques, le président de la Fédération Française de Football est visé depuis plusieurs mois par une enquête diligentée par le Ministère des Sports notamment. En plus de cela, des accusations de harcèlement sexuel se sont concrétisées ce mardi, alors qu’il a perdu la totalité de l’opinion publique ou presque avec ses déclarations à l’encontre de Zinedine Zidane dimanche soir. Mais réglementairement, il n’est pas facile de se défaire d’un président de la 3F encombrant et qui semble perdre totalement les pédales. Le gouvernement ne peut pas le démettre de ses fonctions car ce serait vu comme de l’ingérence, et rien ne l’oblige à démissionner au coeur de la tempête. Mais s’il y en a bien un qui connait les rouages des instances et possède un certain poids pour arriver à ses fins, c’est bien Jean-Michel Aulas. Accompagné de Philippe Diallo, le vice-président de la FFF, le dirigeant lyonnais tente de mettre sur pied une convocation extraordinaire du comité exécutif de la fédération, affirme France Info.

Le Graët à nouveau interrogé sur ses agissements

Harcèlement sexuel : Sonia Souid témoigne contre Noël Le Graët https://t.co/MnP0GPL6ib — Foot01.com (@Foot01_com) January 10, 2023

Le but de la manoeuvre est simple : inciter Noël Le Graët à prendre ses responsabilités et à démissionner de son poste à l'occasion d'une réunion extraordinaire du Comex. Une façon pour le dirigeant breton de sortir avant que la situation ne devienne intenable, alors que la mission d’enquête sur les dysfonctionnements au sein de la fédération doit rendre ses comptes à la mi-février. Toujours selon la radio nationale, plusieurs femmes ont témoigné à l’encontre de Noël Le Graët lors de cette enquête, et le président de la 3F va devoir répondre de ces accusations de comportement graveleux, de problèmes avec les boissons alcoolisées ou de jouer de sa hiérarchie supérieure pour obtenir des faveurs.