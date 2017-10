EdF : Lacazette ou Giroud, Lizarazu a un avis très tranché

Dans : Equipe de France, Premier League.

Face à la Biélorussie mardi soir au Stade de France, Olivier Giroud a de grandes chances d’avoir les faveurs de Didier Deschamps au profit d’Alexandre Lacazette.

Il faut dire que l’ancien buteur de l’OL n’a pas vraiment brillé face à la Bulgarie, comme l’ensemble des éléments offensifs de l’équipe. Dans les colonnes de L’Equipe, Bixente Lizarazu avoue sa préférence pour l’ancien buteur de Montpellier, dont le profil met plus en valeur ses partenaires selon l’ancien latéral gauche du Bayern Munich.

« Compte tenu de son statut précaire, Lacazette était le plus attendu en Bulgarie. Il n’a pas apporté ce qu’on attendait de lui. Ce n’est pas uniquement de sa faute ! La coordination et la communication avec Mbappé Griezmann ont laissé à désirer… Trop souvent aspirés dans l’axe, ils se sont marchés sur les pieds. Après cette rencontre, Giroud demeure un élément important. Au-delà de son efficacité avérée, son profil atypique favorise l’expression de ceux qui l’entourent et une meilleure répartition des rôles dans les espaces » a détaillé le Champion du Monde 1998 avant de conclure. « Son jeu met aussi en valeur l’activité offensive des latéraux. En Bulgarie, il y a eu quelques bons centres mais jamais personne à la réception. Malgré l’émergence de nouveaux talents, Giroud ne doit pas être écarté de la course ». Cela tombe bien (ou pas selon l’avis de chacun), Didier Deschamps n’a absolument pas l’intention de l’écarter. Encore moins de manière définitive.