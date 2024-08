EdF ‍: Lacazette humilié par cette note de L'Equipe

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Buteur lors du premier match contre les Etats-Unis, Alexandre Lacazette a ensuite manqué de punch pour guider l’Equipe de France vers la médaille d’or. L’attaquant de l’OL n’a pas vraiment répondu aux attentes.

Capitaine de l’Equipe de France lors des Jeux Olympiques, Alexandre Lacazette a été un cadre précieux pour Thierry Henry, à l’instar de son compère d’attaque Jean-Philippe Mateta. Mais tandis que le joueur de Crystal Palace a inscrit cinq buts dont un en finale, Alexandre Lacazette n’a marqué qu’à une seule reprise… lors du premier match. Un bilan décevant pour le capitaine de l’Olympique Lyonnais, qui a eu un rôle crucial dans le vestiaire, mais dont les performances laissent un goût d’inachevé. Preuve que son rendement n’a pas été celui espéré, Alexandre Lacazette a été remplacé avant l’heure de jeu samedi en finale contre l’Espagne.

Lacazette, un bilan insuffisant aux Jeux Olympiques

Sa performance lui a valu une note relativement basse dans L’Equipe, avec un 3/10 somme toute logique. « Le capitaine des Bleus a semblé en manque d'énergie et de ressort et n'a pas du tout pesé offensivement. Un souci physique ? Souvent battu dans les duels et pris dans l'étau d'une charnière centrale espagnole intransigeante, il n'a jamais été dans le coup. Remplacé par Arnaud Kalimuendo (52e, note : 5) qui s'est illustré par des bonnes prises de balle et quelques tentatives de jeu combiné dans la surface » écrit le quotidien sportif dans son édition du jour. Suiveur attentif des Jeux Olympiques, Walid Acherchour n’a pas non plus épargné le capitaine de l’OL, estimant que l’on était en droit d’attendre beaucoup plus de l’ancien buteur d’Arsenal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

« On t’aime beaucoup Lacazette mais hormis ce grand moment sur le premier match contre les USA… c’est très décevant individuellement. Physiquement et techniquement on a été vraiment très loin de tes standards par le passé. Logique le remplacement à la 60eme. Apport insuffisant » a regretté le chroniqueur de Winamax et de RMC. L’attaquant lyonnais va désormais bénéficier de quelques jours de repos nécessaires avant d’entamer la saison avec l’Olympique Lyonnais. Pierre Sage a confirmé il y a quelques jours que logiquement, il devrait pouvoir compter sur son capitaine pour la réception de Monaco lors de la 2e journée. En attendant, c’est Georges Mikautadze qui occupera le rôle de n°9. Les Gones se déplacent à Rennes dans une semaine pour le premier grand choc de cette nouvelle saison de Ligue 1.