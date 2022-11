EdF : La retraite après le Qatar, Olivier Giroud s’étouffe

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Probable titulaire à la pointe de l’attaque des Bleus en l’absence de Karim Benzema pendant le Mondial, Olivier Giroud sera très attendu.

Il faut dire que l’avant-centre de l’AC Milan et de l’Equipe de France est dans une forme resplendissante depuis plusieurs semaines. Cela tombe bien, Didier Deschamps va avoir besoin de ses services durant ce Mondial au Qatar. Pas dans les plans du sélectionneur il y a encore quelques mois, Olivier Giroud va débuter ce Mondial 2022 dans la peau d’un titulaire en raison du forfait de Karim Benzema. Du haut de ses 36 ans, le buteur milanais aura à cœur de briller pour ce qui sera certainement sa dernière Coupe du monde. Dans une interview accordée au Parisien, Olivier Giroud a néanmoins refusé d’évoquer un arrêt de sa carrière internationale après la Coupe du monde. Le champion du monde 2018 a encore faim et il le fait savoir.

Giroud refuse d'évoquer la retraite internationale

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

« Je ne me fixe aucune limite. J’ai dit que ça pourrait être ma dernière compétition, mais je n’ai pas envie d’annoncer quoi que ce soit. Je jouerai jusqu’à ce que mon corps dise stop. Je suis en sélection depuis maintenant onze ans. Mon esprit de compétiteur me pousse sans cesse à aller chercher encore plus. J’ai soif de victoires. De trophées. A mon âge, pouvoir être aussi décisif et se sentir bien, c’est un véritable bonheur. Battre le record de Titi serait un bonus, mais l’objectif principal est d’aller le plus loin possible avec l’équipe en apportant ma pierre à l’édifice. Après, si je peux me rapprocher de lui » a confié Olivier Giroud, qui n’est plus qu’à deux buts de Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France. Espérons pour les Bleus que Giroud dépasse Henry durant la Coupe du monde au Qatar. Ce serait alors très bon signe pour l’Equipe de France…