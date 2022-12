EdF : La Pologne en mode Paraguay 98, le scénario inquiétant

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France va devoir se méfier de la Pologne ce dimanche en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les coéquipiers de Robert Lewandowski devraient fermer le jeu.

Didier Deschamps et ses hommes seront attendus au tournant ce dimanche face à la Pologne. Les champions du monde, qui ont terminé premiers de leur groupe, devront se débarrasser des Polonais s'ils veulent toujours rêver dans ce Mondial au Qatar. Sur le papier, l'équipe de France part largement favorite. Et la Pologne le sait. Raison pour laquelle les troupes de Czesław Michniewicz devraient fermer le jeu. D'aucun pensent même que la Pologne fera tout pour emmener l'équipe de France aux tirs au but. Surtout que Wojciech Szczęsny est un très bon gardien dans cet exercice. De quoi voir quelques similitudes entre cette Pologne et le Paraguay 1998, que les Bleus avaient éliminé en huitièmes de finale lors de la prolongation et un but de Laurent Blanc.

Un scénario déjà connu contre la Pologne ?

𝗨𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗙𝗢𝗨 🤯

A votre avis, victoire des 𝗯𝗹𝗲𝘂𝘀 ou des 𝗷𝗮𝘂𝗻𝗲𝘀 ? ⚔️

La réponse en fin de vidéo ! 😄#FiersdetreBleus pic.twitter.com/hSgrjUNEB2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 2, 2022

Cependant, pour François Marchal, inutile de trop comparer ce genre de matchs en Coupe du monde. « Peut-être mais en 98 contre le Paraguay, Zidane n'était pas là. Mbappé sera là normalement dimanche. Aujourd'hui on a plus de certitudes, même si la Pologne va chercher les penaltys avec un Szczęsny qui a déjà arrêté deux penaltys dans cette Coupe du monde. Mais la France a quelques arguments pour marquer avant une séance de penaltys », a notamment indiqué le journaliste, qui espère que les hommes de Didier Deschamps feront vite sauter le verrou polonais pour se faciliter les choses. Du côté de Jacky Bonnevay, on rajoute cependant : « ll y a des similitudes. Chilavert et Szczęsny au top de leur forme. Ce qui va changer, c'est que j'espère qu'on va pas trop attendre pour marquer. Pas sûr que la Pologne ait un plan B. Ce match contre le Paraguay nous avait marqués. Il faut marquer sinon il y aura des similitudes. La Pologne va jouer de manière restrictive, très défensive et agressive et va jouer les coups avec l'avant-centre qu'on connait tous ». Réponse ce dimanche vers 16 heures pour l'équipe de France, alors que pas mal de surprises ont déjà eu lieu depuis le début du Mondial.