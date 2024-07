EdF ‍: La France réserve une énorme surprise au Portugal

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps pourrait procéder à deux changements dans son onze de départ contre le Portugal ce vendredi. Eduardo Camavinga est le favori pour remplacer Adrien Rabiot mais contre toute attente, Randal Kolo Muani est également pressenti pour débuter la rencontre.

C’est la grosse surprise du onze probable de Didier Deschamps pour le quart de finale de l’Euro 2024 face au Portugal. Ce vendredi, le sélectionneur de l'Equipe de France pourrait titulariser Randal Kolo Muani pour la première fois depuis le début de la compétition. Auteur d’une entrée décisive face à la Belgique en huitième de finale, celui qui a remplacé Marcus Thuram et qui a été impliqué sur le but de Jan Vertonghen contre son camp a les faveurs du staff tricolore et pourrait débuter à la pointe de l’attaque française en lieu et place du buteur de l’Inter Milan selon L’Equipe. Le quotidien national dévoile pourtant que Didier Deschamps et ses adjoints n’ont pas été négatifs à l’égard du match de Marcus Thuram dans leur débrief de France-Belgique, louant notamment ses efforts défensifs et sa capacité à peser dans le jeu aérien et dans sa capacité à garder les ballons dos au but.

𝑳𝑬 𝑪𝑯𝑶𝑪 🇵🇹🇫🇷



Les Bleus affrontent le Portugal en 1/4 de finale de l'#Euro2024

⏰ 21h00

📺 M6 et beIN SPORTS 1

🏟️ Hambourg#PORFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/35VL5Vv2QJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 5, 2024

Randal Kolo Muani apporte lui un profil différent avec plus de vitesse et de profondeur, ce qui fait cruellement défaut à la France depuis le début de l’Euro. C’est pour combler ce déficit que Didier Deschamps envisage sérieusement d’aligner le buteur du Paris Saint-Germain au coup d’envoi de la rencontre face au Portugal ce vendredi avec Antoine Griezmann à sa droite et le capitaine Kylian Mbappé à sa gauche. Ce choix représente une réelle surprise car depuis plusieurs mois, Randal Kolo Muani a surtout été utilisé à droite par Didier Deschamps. Mais cette fois, le coach des Bleus pourrait miser sur l'ancien de Francfort au poste de numéro neuf.

Pour le reste, la composition de la France ne devrait pas réserver d’autres surprises. Sauf choix fort de dernière minute de la part de Didier Deschamps, c’est Eduardo Camavinga qui sera aligné aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et de Ngolo Kanté au milieu de terrain afin de compenser l’absence d’Adrien Rabiot. Le joueur de la Juventus Turin est suspendu pour un match après avoir récolté un deuxième carton jaune face à la Belgique lundi soir.