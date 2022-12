EdF : La France effondrée, la Corse sort le champagne

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France s'est inclinée de façon très cruelle ce dimanche en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine. Mais quelques Français n'étaient pas si malheureux...

Les hommes de Didier Deschamps sont passés par toutes les émotions ce dimanche lors de leur finale de Coupe du monde contre l'Argentine. L'équipe de France a longtemps été menée avant de revenir dans le match. En prolongations, les Bleus auront de nouveau égalisé. Mais la séance des tirs au but aura été fatale à l'équipe de France, comme souvent lors des dernières compétitions internationales. Dans l'Hexagone, l'heure est à la gueule de bois. Sauf dans quelques endroits, comme la Corse... Comme le montrent en effet des images de France 3 Corse, certains habitants de l'Ile de beauté ont fêté à Bastia la victoire de l’Argentine ce dimanche soir...

La défaite des Bleus fêtée à Bastia...

#ARGFRA Dans les rues de #Bastia, scènes de joie après la victoire de l’Argentine face à la France en finale de la Coupe du Monde 🏆 pic.twitter.com/0BLZw7VW9Y — France 3 Corse (@FTViaStella) December 18, 2022

On peut d'ailleurs imaginer que ces scènes auraient été les mêmes peu importe l'adversaire de l'équipe de France, alors que certains Corses souhaitent toujours voir leur île indépendante. Une situation cocasse à bien des égards. En tout cas, cette finale de Coupe du monde historique entre la France et l'Argentine aura réuni en tout 24,09 millions de téléspectateurs sur TF1 avec un pic à 29,4 millions de téléspectateurs pendant la séance de tirs au but. C'est tout simplement du jamais vu... Les hommes de Didier Deschamps vont maintenant devoir recharger les batteries, que ce soit physiquement ou mentalement. La reprise sera certainement compliquée pour certains, dont le rêve a été brisé ce dimanche par des Argentins qui n'ont en plus de cela pas hésité à les chambrer. Un nouveau cycle devrait voir le jour dès 2023, avec ou sans Didier Deschamps mais officiellement sans Karim Benzema, qui a pris sa retraite internationale ce lundi.