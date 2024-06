EdF ‍: La Belgique se moque de Mbappé, le match est lancé

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Malgré la qualification pour les huitièmes de finale, la Belgique n’a pas convaincu depuis le début de l’Euro. Cela n’a pas empêché le défenseur central Jan Vertonghen de plaisanter sur son prochain adversaire direct, un certain Kylian Mbappé en équipe de France.

Loin d’être au niveau attendu dans cet Euro, l’équipe de France a quand même validé son billet pour les huitièmes de finale. Et l’autre bonne nouvelle pour les Bleus, c’est que leur futur adversaire n’est pas non plus au meilleur de sa forme. La Belgique, devancée par la Roumanie, a elle aussi terminé deuxième de son groupe après une seule victoire en trois matchs. De quoi provoquer la colère des supporters belges qui n’ont pas apprécié le manque d’ambition de leur sélection en fin de match contre l’Ukraine (0-0) mercredi.

Il faut dire que les fans des Diables Rouges n’ont pas été gâtés au niveau du jeu produit. Et la fébrilité défensive de la Belgique n’incite pas non plus à l’optimisme. Autant dire que Jan Vertonghen n’était pas le mieux placé pour faire le malin en conférence de presse. Et pourtant, le défenseur central belge, interrogé sur son futur adversaire direct Kylian Mbappé, s’est permis d’ironiser. « J'ai très, très peur de Mbappé », s’est amusé le joueur d’Anderlecht, probablement au courant de l’état du Français.

Vertonghen pourrait le regretter

Victime d’une fracture du nez contre l’Autriche (1-0), le capitaine des Bleus doit porter un masque qui gêne sa visibilité sur le terrain. De plus, l’animation offensive de la sélection tricolore inquiète depuis le début du tournoi. Il n’empêche que Jan Vertonghen pourrait bien regretter sa petite plaisanterie. L’ancien joueur de Tottenham n’est pas vraiment réputé pour sa rapidité. Un défenseur de son profil, au sein d’une équipe qui risque de laisser des espaces dans la profondeur, représente la victime idéale pour la recrue du Real Madrid.