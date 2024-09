EdF ‍: L'Italie a peur de s'endormir contre la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Décevante à l’Euro malgré une demi-finale, l’Equipe de France va tenter de lancer un nouveau cycle ce vendredi face à l’Italie en Ligue des Nations avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026.

Jamais les critiques n’ont été aussi nombreuses sur le jeu de l’Equipe de France. Malgré un parcours honorable jusqu’en demi-finale de l’Euro l’été dernier, l’équipe de Didier Deschamps n’a pas provoqué d’effusion de joies dans le pays. Victoires étriquées, équipe incapable de marquer des buts, joueurs en méforme totale, il fallait être motivé pour chercher les raisons de s’emballer lors de l’Euro à tel point que la bande de Thierry Henry aux Jeux Olympiques a provoqué plus d’émotions chez un bon nombre supporters français.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Avec cette rentrée des classes et ces deux matchs de Ligue des Nations face à l’Italie et la Belgique, l’objectif pour la France sera de renouer le lien avec le public en dégageant une image d’équipe dynamique et offensive. Didier Deschamps a du pain sur la planche car pour l’instant, les Bleus sont perçus à l’inverse par leurs adversaires. Avant d’affronter la France ce vendredi au Parc des Princes, le sélectionneur italien Luciano Spalletti a qualifié l’Equipe de France d’équipe « qui t’endort » pour mieux piquer en contre-attaque.

Spalletti n'est pas emballé par le jeu de la France

« Tactiquement, c'est une équipe qui t'endort, qui te donne quasiment l'impression que tu peux gérer le match et cela devient leur force. Tu prends confiance, tu fais deux, trois pas en avant et ils te prennent la balle et libèrent leurs attaquants excentrés » a commenté l’ancien entraîneur de Naples, qui sait que l’Equipe de France peut être pénible à jouer et cela dans tous les sens du terme. Reste maintenant à voir si Didier Deschamps parviendra à trouver les solutions pour relancer son équipe, notamment sur le plan offensif car il faut tout de même reconnaître les points positifs, la défense a été au rendez-vous en Allemagne lors de l’Euro. Le secteur offensif est en revanche un chantier ouvert et pour ce premier match international de la saison 2024-2025, le sélectionneur national pourrait faire des choix forts puisque Bradley Barcola (PSG) et Michael Olise (Bayern Munich) sont annoncés titulaires dans la presse ce vendredi.