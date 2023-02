EdF : L'Argentine a zéro classe, Fofana ne s'en remet pas

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Alors que les Argentins ont copieusement fêté leur Coupe du Monde en décembre dernier, les Français, eux, ont encore du mal à digérer les exubérances des compatriotes de Lionel Messi durant la célébration…

Même si c’était il y a déjà un mois et demi, personne n’a oublié la finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l’Argentine. Il faut dire que ce match restera dans les annales de l’histoire du foot de part son scénario complètement fou, les Bleus ayant fini par perdre aux tirs au but après avoir remonté un 0-2 pendant le match avant de recoller au score pendant la prolongation. Si la défaite a fait beaucoup de mal aux Français, sachant que Randal Kolo Muani a été à deux doigts d’envoyer la France au paradis à la dernière seconde de jeu, les Argentins ont fêté leur titre comme il se devait… mais sans classe. Entre les provocations du gardien Martinez, les moqueries envers Mbappé, les insultes d’Aguero contre Camavinga ou les célébrations surdimensionnées de certains supporters, la fête des Argentins a choqué la France. D’ailleurs, Youssouf Fofana a encore du mal à oublier tous ces chambrages malsains…

« Ils savent qu’ils n’ont pas battu n’importe qui »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @youss_fofana

« La célébration des Argentins me laisse forcément un goût amer. Surtout que ce type de trash-talking n’est pas dans la culture foot. S’ils en ont fait autant, c’est parce qu’ils savent qu’ils n’ont pas battu n’importe qui. A quoi s’est joué ce match ? C’est un tout. En première mi-temps déjà, on ne joue pas comme la France doit jouer. Ça arrive, quand on regarde les effectifs, le nôtre était un peu moins expérimenté. Niveau roublardise et maturité dans le jeu, l’Argentine a été meilleure. Ce qui a été fort, c’est notre réaction. On a montré qu’on était des hommes avec du caractère. Et personnellement, je suis content de mon entrée en jeu », a lancé, sur Onze Mondial, le milieu de terrain de Monaco, qui espère avoir une revanche contre l’Argentine lors de la prochaine Coupe du Monde, histoire de faire taire tout un pays qui ne s'est pas contenté de célébrer, mais a tenu à humilier plusieurs de ses adversaires pendant le Mondial.