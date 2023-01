EdF : L’Argentine a humilié Mbappé, Messi a adoré

Dans : Equipe de France.

Lionel Messi est toujours en mode Coupe du monde et il s'est longuement confié sur le succès de l'Argentine au Qatar ainsi que les célébrations polémiques. Il les a beaucoup appréciées.

Plus d’un mois après la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde, Lionel Messi est encore et toujours sur son petit nuage. Même s’il peine à retrouver son niveau de jeu avec le Paris SG, le septuple Ballon d’Or, bien parti pour en gagner un 8e avec ce succès au Qatar, s’est longuement confié sur le mois vécu dans le Golfe cet automne, avec le succès au bout contre la France. La joie s’est logiquement propagée dans tout le pays pour des festivités impressionnantes alors que l’Argentine courrait après un sacre depuis celui de 1986 avec Diego Maradona.

Dibu Martinez s'en prend à Mbappé

Au cours de ces célébrations, Emiliano « Dibu » Martinez a encore fait fort en martyrisant Kylian Mbappé. Malgré ses quatre buts encaissés sur le même match par l’attaquant français, le gardien argentin n’a eu de cesse de se moquer de son adversaire, tenant même dans ses bras une poupée à son effigie ou lançant des chants moqueurs. Pas de quoi perturber le joueur du PSG, qui a fait savoir qu’il était au-dessus de ça et que cela ne le dérangeait pas le moins du monde. En revanche en France, et même dans plusieurs autres pays, il a été souligné que le côté chambreur allait un peu trop loin, et tournait à l’obsession pour le gardien d’Aston Villa.

Surtout que ces manifestions se déroulaient sous les yeux de Lionel Messi, que cela pouvait mettre mal à l’aise vis à vis de son coéquipier en club qu’est Kylian Mbappé. Ce n’est pas du tout le cas, et La Pulga a confié à Andy Kusnetzoff, animateur argentin bien connu, avoir beaucoup rigolé en voyant les pitreries de son gardien, véritable héros dans son pays après sa parade à la dernière seconde et sa séance de tirs au but victorieuse. « Mes enfants ont fait la fête comme Dibu. Encore aujourd'hui, je vois des vidéos des festivités et je m’excite. Le fait que la finale se soit terminée ainsi a fait exploser de bonheur le peuple argentin. Tout le monde voulait que le pays soit champion et des millions de personnes sont venues dans les rues pour faire la fête. Il aurait pu se passer des choses folles, des gens ont tenté de sauter depuis les ponts dans les bus. J’ai adoré chaque moment », a livré l’Argentin, qui a bien évidemment savouré ce succès dans une très longue interview au journaliste de son pays, mais n’a pas souhaité parler de ces célébrations dédiées tout particulièrement à Kylian Mbappé.

Au PSG, les retrouvailles se sont bien passées entre les deux hommes, qui n’étaient déjà pas forcément les meilleurs amis du monde et sont rarement vu ensemble lors des entrainements ou des sorties. Le principal reste néanmoins le terrain, et le retour en forme de Léo Messi. Pour le moment ce n’est pas encore gagné alors que la Ligue des Champions approche, et certains propos feront peut être peur aux dirigeant parisiens. En effet, le numéro 30 du PSG a fait savoir que sa carrière était pratiquement fini en ce qui concerne ce qu’il pouvait réussir. « Et bien, gagner la Coupe du monde, c'était comme boucler le cycle... on a gagné la Copa América, la Coupe du Monde. Ça y est. Il ne reste plus rien, c'est fini », a livré un Lionel Messi ému aussi d’avoir le reconnaissance du peuple argentin et des médias locaux, qui lui ont longtemps craché dessus pour son manque de succès avec l’Albiceleste jusqu’à ces dernières années.