EdF ‍: Kylian Mbappé titulaire, Deschamps va tenter le coup

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Mardi lors de son dernier match de poules de l’Euro 2024 face à la Pologne à Dortmund, l’équipe de France pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé à la pointe de son attaque.

Resté sur le banc des remplaçants durant tout le choc entre la France et les Pays-Bas vendredi dernier (0-0) en raison de sa blessure au nez survenue lors de la victoire contre l’Autriche quatre jours plus tôt (1-0), Kylian Mbappé va vite retrouver les terrains. Avec son masque de protection sur la tête, le capitaine des Bleus devrait effectivement être titulaire pour affronter la Pologne mardi. En effet, selon les dernières informations du Parisien, Mbappé sera bien aligné par Didier Deschamps : « Kylian Mbappé devrait être de retour, ce qui change beaucoup de choses ». En manque de rythme après avoir raté un match amical de préparation et le dernier rendez-vous face aux Néerlandais, le futur attaquant du Real Madrid jouera donc malgré son nez cassé.

Mbappé, un titulaire qui avance masqué

Euro 2024 : contre la Pologne, pas de révolution chez les Bleus mais Mbappé devrait être titulaire

➡️ https://t.co/pOLgpbYSI3 pic.twitter.com/ZvzyV9Uulb — Le Parisien | sport (@leparisiensport) June 23, 2024

Tout sourire à l’entraînement dimanche, Mbappé a fini sa séance avec des frappes en enlevant son masque, preuve que ce dernier le gêne un peu dans sa vision du jeu. Mais quoi qu’il en soit, le joueur de 25 ans aura envie de briller pour débloquer son compteur but dans cet Euro et pour mettre son pays dans les meilleures conditions possibles en vue de la phase finale. Car mardi à 18 heures, la France devra faire mieux que les Pays-Bas, qui affronteront dans le même temps l’Autriche. Autant dire qu’une victoire large contre des Polonais éliminés avec plusieurs buts d’écart assurerait la première place aux Bleus. Un vrai avantage pour la suite de la compétition, histoire d’éviter la partie de tableau de l’Espagne ou du Portugal. Pour mener un secteur offensif en difficulté depuis le début de la compétition, Mbappé sera accompagné par Marcus Thuram, à gauche, et probablement Kingsley Coman ou Ousmane Dembélé à droite.