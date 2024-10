EdF ‍: Kylian Mbappé supplie Deschamps de l’oublier

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé fera-t-il son grand retour avec l’Equipe de France lors du rassemblement du mois de novembre ? Le doute est total car l’attaquant du Real n’est plus très enthousiaste à l’idée de rejoindre les Bleus.

Dans une semaine, Didier Deschamps annoncera les joueurs convoqués pour les matchs de Ligue des Nations face à Israël et l’Italie. Absent au mois d’octobre, Kylian Mbappé sera-t-il de retour ? Officiellement, il n’y a aucune raison de se passer du capitaine français pour le sélectionneur des Bleus. Kylian Mbappé n’a plus l’excuse de sa blessure après avoir disputé en intégralité le Clasico du week-end dernier face au FC Barcelone. D’ici à l’annonce de Didier Deschamps, l’ancien buteur du PSG devrait également jouer face à Valence, l’AC Milan et Osasuna. Mais entre Kylian Mbappé et la France, il y a comme un malaise et désormais, tous les doutes sont permis.

Encore plus après les informations délivrées par L’Equipe, qui affirme dans son édition du jour que lors du rassemblement du mois de septembre, Kylian Mbappé avait officiellement demandé à son sélectionneur de ne pas le convoquer. Focus sur son intégration au Real Madrid, le capitaine tricolore souhaitait faire l’impasse sur ce rassemblement et sur les matchs de Ligue des Nations contre l’Italie et la Belgique. Le père de Kylian Mbappé avait alors joué un rôle majeur dans la décision finale de son fils, en insistant pour que le n°9 du Real Madrid honore ce rassemblement.

Septembre et octobre, Mbappé voulait sécher l'Equipe de France

Contre son gré, « KM7 » avait donc rejoint Clairefontaine et n’avait pas masqué son spleen, expliquant notamment qu’il n’attendait « pas grand chose du public » et que cela lui était « égal » alors qu’il était interrogé sur son retour au Parc des Princes. Au mois d’octobre en revanche, personne ne pouvait faire changer d’avis Kylian Mbappé, bien décidé cette fois à sécher le rassemblement et profitant de sa condition physique incertaine pour décliner la convocation de Didier Deschamps. Ces dernières semaines, le sélectionneur des Bleus a pris l’avion et s’est rendu à Madrid pour rencontrer son capitaine.

Kylian Mbappé a rassuré Deschamps, affirmant que son amour pour la sélection n’était pas remis en cause. On espère en avoir la preuve dans quelques jours, avec une sélection et des matchs aboutis sous le maillot des Bleus au mois de novembre. Car la cote de popularité de Kylian Mbappé n’a jamais été aussi basse en France et il est grand temps de réagir.