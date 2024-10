Mbappé en chute libre, la FFF va le payer

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La cote de popularité de Kylian Mbappé est en chute libre en France, et l’attaquant du Real Madrid n’a pas arrangé son cas en snobant le rassemblement du mois d’octobre et en se faisant griller en boite de nuit.

Officiellement blessé donc au repos, Kylian Mbappé n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour les matchs de l’Equipe de France contre Israël et la Belgique en ce mois d’octobre dans le cadre de la Ligue des Nations. Le buteur du Real Madrid a pourtant joué 30 minutes face à Lille, puis une heure contre Villarreal, juste avant la trêve. Et pour ne rien arranger, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a été aperçu en boite de nuit à Stockholm… pendant le match des Bleus face à Israël. Peu à peu, le fossé se creuse entre le capitaine de l’Equipe de France et le public tricolore. Un constat visible dans les sondages, mais également auprès des marques partenaires de la Fédération française de football.

« À 25 ans, quand on n’est pas en couple... », Mbappé s'en sort https://t.co/Uo7oIU4zTq — Foot01.com (@Foot01_com) October 14, 2024

Interrogée par L’Equipe, l’une d’entre elles confirme le désamour naissant entre Kylian Mbappé et le public français. « Tchouaméni, Barcola, Dembélé ou Koundé ont ce potentiel (marketing). L'arrêt de Griezmann est préjudiciable car lui faisait l'unanimité contrairement à Mbappé. On ressent un désamour pour Mbappé, son image ne fédère plus. On le remarque sur l'engagement autour de nos campagnes » révèle une marque partenaire de la Fédération française de Football. Autant dire que pour Kylian Mbappé, qui est le symbole de l’Equipe de France sportivement mais aussi à la télévision depuis la Coupe du monde 2018, l’heure est grave. Jamais, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain n’a souffert d’un tel désamour dans son pays.

Griezmann beaucoup plus aimé que Mbappé en France

Kylian Mbappé va devoir redoubler d’efforts s’il veut reconquérir la France, et cela débutera sans doute par sa présence contre Israël et l’Italie au mois de novembre prochain. Mais dans les mois à venir, il faut se préparer à voir Kylian Mbappé manquer des rassemblements puisque ce week-end, on a appris que le numéro neuf du Real Madrid, focalisé sur l’obtention du Ballon d’Or 2025, n’excluait pas de rater quelques rassemblements afin de se focaliser sur ses performances en club. Dans l’idéal, Kylian Mbappé n’aimerait disputer que les gros matchs en sélection. Un plan qui va sans doute être contrarié par les exigences de Didier Deschamps et par la pression d’un public français qui n’a plus l’intention de rien lui pardonner.