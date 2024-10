Bradley Barcola, c'est lui la star que le PSG attendait

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Homme fort du début de saison du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola fait également l’unanimité en équipe de France. Deux de ses coéquipiers chez les Bleus sont dithyrambiques à son sujet.

La progression de Bradley Barcola est de plus en plus impressionnante. Le joueur du Paris Saint-Germain est incontestablement celui qui a le plus marqué les esprits dans le groupe de Luis Enrique depuis le début de la saison. Avec déjà sept buts inscrits en Ligue 1 depuis le coup d’envoi de l’exercice 2024/2025, l’ancien lyonnais a déjà inscrit plus de buts en ce début de saison que sur l’intégralité de l’année précédente. Résultat, le joueur de 22 ans a été récompensé de l’ampleur qu’il a prise en club en étant sélectionné par Didier Deschamps en Equipe de France pour l’Euro 2024. A l'occasion de Téléfoot, sur TF1, deux de ses coéquipiers ont dit tout le bien qu’il pensait de Barcola et estiment qu’il peut faire une énorme carrière s’il continue comme cela.

Digne et Nkunku louent les qualités de Barcola

"Il est facile dans tout, il est très calme. C'est impressionnant, et c'est super : il ne peut lui arriver que des bonnes choses s'il garde cette mentalité"



Lucas Digne et Christopher Nkunku parlent de l'explosion de Bradley Barcola cette saison (@YassinNfaoui) pic.twitter.com/TODlg7xmXK — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 27, 2024

Lucas Digne, le latéral gauche d’Aston Villa, en est certain, le joueur du PSG est promis à une bonne carrière si la régularité est au rendez-vous : « Il est facile dans tout, il est très calme. C’est impressionnant, le calme qu’il arrive à garder par rapport à sa situation de maintenant, son éclosion. C’est super, il ne peut lui arriver que de grandes choses s’il arrive à garder cette mentalité-là », a-t-il développé. De son côté, l’attaquant de Chelsea, Christopher Nkunku, qui évolue au même poste que Barcola, encourage son coéquipier chez les Bleus à poursuivre dans cette voie : « Depuis le début de la saison, il a de très bonnes statistiques. C’est ce que l’on demande à un attaquant, je lui souhaite de continuer comme ça », estime-t-il. Barcola aura l’occasion de se mettre encore plus les supporters parisiens dans la poche en cas de bonne performance dans le Classique sur la pelouse de l’OM ce dimanche soir.