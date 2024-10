Aulas change d'avis et fait une grande annonce

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Jean-Michel Aulas n’avait pas prévu de faire partie de la liste du candidat Philippe Diallo aux prochaines élections de la Fédération française de Football. L’ancien président de l’OL a finalement changé d’avis.

Actuel vice-président de la Fédération française de Football, Jean-Michel Aulas avait l’intention de lâcher du lest et de ne pas se présenter dans la liste de l’actuel président Philippe Diallo lors des élections à la FFF le 14 décembre prochain. L’ancien président de l’OL avait pour objectif de se dégager du temps afin de se concentrer pleinement sur la présidence de la nouvelle Ligue féminine professionnelle. Mais comme le dit la formule, tout va très vite dans le football et même à 75 ans, il est encore possible de changer d’avis.

Aulas se présente au côté de Diallo

C’est précisément ce que Jean-Michel Aulas a fait puisque finalement, l’ex-dirigeant historique de l’Olympique Lyonnais sera bien présent sur la liste de l’actuel président et futur candidat Philippe Diallo. Dans quel rôle ? Ce sera au président de trancher mais finalement, « JMA » est partant pour garder ce statut de vice-président de la 3F. « J'avais émis l'idée que je ne resterais qu'à la présidence de la Ligue féminine. Mais à plusieurs reprises, j'ai été sollicité par Philippe (Diallo) et par un certain nombre d'autres personnes » a d'abord lâché Jean-Michel Aulas dans les colonnes de L'Equipe, avant de poursuivre.

Paris FC : Jean-Michel Aulas provoque le PSG https://t.co/aWYLx7WJDZ — Foot01.com (@Foot01_com) October 11, 2024

« Je me suis dit que c'était bien de pouvoir défendre le football féminin au plus haut niveau et puis peut-être aussi d'apporter un peu d'expérience complémentaire au sein de la Fédération. Cela valait le coup de tenter une nouvelle réélection. J'ai donc accepté la proposition d'être dans la liste. C'est le président qui l'exprimera. Mais effectivement, en ce qui me concerne, je serais ravi de pouvoir poursuivre cette mission » a confirmé Jean-Michel Aulas, qui restera donc probablement vice-président de la Fédération française de Football si Philippe Diallo est réélu le 14 décembre prochain. « Je vais aider Philippe de toutes mes forces » a par ailleurs glissé Jean-Michel Aulas. Les autres candidats à la présidence de la FFF sont donc prévenus.