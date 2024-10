EdF ‍: Didier Deschamps se permet tout, ça le fait enrager

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Qui sera le prochain patron de la FFF, dont les élections ont lieu en décembre ? Philippe Diallo est le seul candidat et Didier Deschamps se frise un peu trop les moustaches.

Président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo est candidat à sa réélection dans quelques semaines. L’appel à candidatures pour concurrencer le successeur de Noël Le Graët est toujours ouvert pendant encore quelques jours, mais les candidats ne se bousculent pas. Philippe Diallo est pour le moment seul à se présenter. Prétendant au trône lors de la précédente élection, Michel Moulin a fait savoir dans L'Equipe qu’il ne tenterait pas sa chance cette fois. L’homme des médias et ancien conseiller du PSG estime ne pas avoir le temps pour cette bataille largement perdue en 2021, avec seulement 1,87 % des voix. Ce manque de temps ne l’empêche pas de dire ce qu’il pense sur la gouvernance actuelle, et il y a notamment un truc qui le dérange. C’est le grand pouvoir que possède Didier Deschamps, tout sélectionneur national qu’il est.

La phrase polémique de Deschamps

Pour Michel Moulin, le champion du monde 1998 (comme joueur) et 2018 (comme entraineur) ne peut pas non plus tout se permettre. « Ce n’est pas diriger la Fédération. Philippe Diallo est quelqu’un de bien, de propre, il est gentil. Mais il faut un vrai patron. Didier Deschamps, qui est très bien, fait ce qu’il veut… Il peut dire qu’on peut changer de chaine si ça ne nous intéresse pas », a livré l’ancien directeur sportif du Red Star, pour qui la sortie de « DD » sur le désintérêt pour les Bleus chez les Français ne passe pas du tout. Lassé par les critiques, Deschamps avait rappelé qu’il n’était pas là pour plaire, et que les téléspectateurs pouvaient changer de chaine s’ils n’étaient pas convaincus par le jeu pratiqué par son équipe. Sous-entendu : seule la victoire est belle et vous pouvez repasser plus tard pour voir du jeu. Un message qui a eu le don de faire tiquer, notamment chez Michel Moulin.