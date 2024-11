EdF ‍: Kolo Muani est le nouveau Giroud de la France

Dans : Equipe de France.

Très peu utilisé au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani garde la confiance de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France l’a de nouveau convoqué pour affronter Israël et l’Italie en Ligue des Nations. Pour le technicien, sa situation ressemble à celle du meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

Ça ne s’arrange pas pour Randal Kolo Muani. Alors que Luis Enrique avait décidé de ménager des cadres à Angers (victoire 2-4) samedi dernier, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’était que remplaçant au coup d’envoi. Le Français n’a débuté que deux rencontres cette saison toutes compétitions confondues. Une statistique qui résume bien l’opinion de l’entraîneur parisien.

Le nouveau Giroud des Bleus

Il est clair que l’Espagnol ne compte pas sur l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort, lequel est de plus en plus annoncé sur le départ cet hiver. Cette situation n’a pourtant aucune influence sur les choix de Didier Deschamps. Une fois de plus, le sélectionneur de l’équipe de France a inclus Randal Kolo Muani dans sa liste. Le Bayonnais voit évidemment son faible temps de jeu comme un problème. Mais le technicien rappelle qu’un certain Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire des Bleus (57 buts), empilait les réalisations en sélection sans jouer en club.

« On a peu de temps, a reconnu Didier Deschamps en conférence de presse. Il a eu une séance comme trois joueurs qui avaient peu ou pas joué, c'était lundi. Le contexte est différent pour lui, ce n’est pas l'idéal. Je ne sais pas ce qu'il se passe à Paris. Dans l'idéal, s'il avait plus de temps de jeu ce serait mieux pour lui, mais bon c'est comme ça. Olivier Giroud, pendant une période à Chelsea, il ne jouait plus du tout. Ce n'est pas l'idéal pour Kolo Muani mais il joue au PSG et je ne vais pas parler de ce qu'il se passe là-bas. » A priori, le sélectionneur ne serait pas contre un départ de son attaquant cet hiver.